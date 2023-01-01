Бывшего руководителя пермского «Единого союза перевозчиков» осудили за вывод 218 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском районном суде вынесен приговор бывшему руководителю пермского «Единого союза перевозчиков» Михаилу Ухватову. Он признан виновным в выводе со счетов подконтрольных фирм 218 млн руб. и приговорён к двум с половиной годам условно и штрафу в размере 100 тыс. руб. Об этом сообщает Properm.ru.

Свою вину бывший перевозчик признал.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Михаила Ухватова началось в суде 15 мая. По версии следствия, средства со счетов находящихся под его контролем и компаний «Техстрой-Авто», «Единая Топливная Компания» (ЕТК), «Авто-Тех» и «Махаон» нескольких ИП он с 2015 года выводил на счет принадлежащей его сестре Ирине Ухватовой туристической компании «Чемодан».

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