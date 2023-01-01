Алёна Бронникова На территории бывшей лыжной базы в Перми построят базу отдыха Комиссия по ПЗЗ поддержала смену зонирования участка по улице Апрельской Поделиться Твитнуть

Презентация проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки города Перми

Администрация Перми

На территории бывшей лыжной базы «Звезда» по ул. Апрельской, 51 в м/р Голый Мыс планируется построить новую базу отдыха. Для этого комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа на заседании 31 мая приняла решение изменить территориальную зону.

База «Звезда» не работала уже несколько лет. На земельном участке была установлена зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений — ЦС-3, что не позволяло обустроить его под экологический туризм. После смены зоны на ландшафтно-рекреационную территорию Р-2 здесь планируется организовать летние кафе, детские площадки и экологические тропы.

«Это бывшая лыжная база «Звезда», и мы сейчас её приводим в порядок и облагораживаем. Я купил её буквально в прошлом году в ужасном состоянии. Мы хотим сделать из неё красивое место нашего города», — поделился пермский бизнесмен Денис Бобылев.

Проект базы отдыха поддержало краевое минтуризма, во время рассмотрения его на публичных слушаниях возражений не поступило. По итогам рассмотрения вопроса комиссия по ПЗЗ поддержала смену зонирования.

Презентация проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки города Перми

Администрация Перми





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