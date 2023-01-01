Бывшего замдиректора НПО «Искра» Алексея Лупандина отправили в колонию на четыре года При нём предприятие дважды оплачивало счета на перевозки грузов Поделиться Твитнуть

Алексей Лупандин / фото: sffu.nagradion.ru

В Орджоникидзевском районном суде Перми огласили приговор бывшему замдиректора НПО «Искра» Алексею Лупандину. Он признан виновным в махинациях (при нём предприятие дважды оплачивало счета на перевозки грузов) и приговорён к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 400 тыс. руб., об этом сообщает Properm.ru.

Бывший подчинённый Лупандина Виталий Жгулёв приговорён к трём годам условно и штрафу 200 тыс. руб.

В мошенничестве признали виновными ещё трёх подельников: заместителя директора ООО «ЛК-Транс» Марину Басанову, менеджера-логиста ООО «ГП «Артэкс» Елену Оленёву и директора ООО «ТЭК МаксиТранс» Игоря Оленёва.

Солидарно все осуждённые должны возместить НПО «Искра» ущерб на 61 млн руб.

Издание сообщает, что Лупандин признавал свою вину и заявлял, что деньги ему были нужны на благотворительность. В частности, для спонсирования спортивных команд и детского спорта.

Напомним, в январе Алексею Лупандину, бывшему также президентом РОО «Спортивная федерация американского футбола» в Прикамье (СФАФ), был вынесен приговор за растрату денег пермского клуба «Стальные Тигры». Он был приговорён к двум годам лишения свободы условно, двум годам испытательного срока и штрафу 5 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.