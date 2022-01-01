Президент Пермской федерации американского футбола осуждён за растрату денег клуба «Стальные Тигры» По ещё одному уголовному делу в отношении бизнесмена Алексея Лупандина суд продолжается Поделиться Твитнуть

Алексей Лупандин / фото: sffu.nagradion.ru

В Индустриальном районном суде Перми вынесен приговор бывшему президенту РОО «Спортивная федерация американского футбола» в Прикамье (СФАФ) Алексею Лупандину за растрату денег пермского клуба «Стальные тигры». Он приговорён к двум годам лишения свободы условно, двум годам испытательного срока и штрафу 5 тыс. руб.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск СФАФ и взыскал с Лупандина в пользу команды 409,2 тыс. руб. нанесенного клубу ущерба. Свою вину в содеянном Лупандин признал.

Как известно properm.ru из материалов дела, в 2019 году Алексея Лупандина наняли руководителем спортивной организации для поиска спонсоров. Для приобретения инвентаря он привлёк деньги ПАО «Пермэнергосбыт» — 800 тыс. рублей, однако 773 тыс. из этих денег, по данным следствия, Лупандин обналичил в банкоматах и истратил на свои нужды.

Издание напоминает, что Лупандин до того как перейти на работу в спортивную структуру, работал заместителем директора по коммерческой деятельности НПО «Искра». По словам осуждённого, он и тогда поддерживал спортивные организации, большей частью детские. Его даже прозвали «Пермский Юрий Деточкин». Как пояснил адвокат Олег Ширяев, через фиктивные накладные он изымал деньги предприятия для спонсирования спортивных команд.

На спонсирование физкультурных мероприятий, по словам защиты и допрошенных, могли использоваться и деньги, в присвоении которых его обвиняют уже в рамках другого уголовного дела, рассматривающегося в Орджоникидзевском районном суде. В этом случае следствие называет Лупандина организатором мошеннической схемы. Его подельниками выступают заместитель директора ООО «ЛК-Транс» Марина Басанова, менеджер-логист ООО «ГП «Артэкс» Елена Оленева и директор ООО «ТЭК МаксиТранс» Игорь Оленев, а также Виталий Жгулев, бывший гендиректор компании-перевозчика «Гранд Инвест Групп».

По мнению следствия, преступная группа грузовых автоперевозчиков подавала на оплату двойные объемы перевозок грузов НПО «Искра». Насчитанный силовиками общий размер ущерба, нанесенного действиями группы 87,5 млн рублей.

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