Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей PERMM обменялся выставками с Музеем истории ГУЛАГа В проекте участвует бюро «Меганом» Поделиться Твитнуть

выставка "Особый лагерь" / фото: Даниил Анненков

В июне Музей современного искусства PERMM и Музей истории ГУЛАГа откроют обменные выставки, исследующие тему исторической памяти. В Перми будет показан московский проект «Особый лагерь» (6+), посвящённый музеефикации рудника «Днепровский» в Магаданской области и созданию на его месте Парка Памяти. В Москве откроется выставка музея PERMM «Система ограждений» (6+) о лагере для политических заключённых «Пермь-36», представляющая собой лабиринт из камерных пространств, в которых размещена графика пермской художницы Анны Андржиевской.

С момента своего основания Музей современного искусства PERMM регулярно обращается к теме исторической памяти, осмысляя исторические потрясения ХХ века, важные для нас и в контексте пермской истории, и в контексте истории страны в целом. «Особый лагерь» и «Система ограждений» очень близки тематически: они рассказывают о мемориальных комплексах, которые в советское время были частью бесчеловечной машины ГУЛАГа, а в наши дни стали центрами сохранения памяти об одном из самых трагических периодов отечественной истории. Премьера выставки «Особый лагерь» состоялась в Москве в 2022 году, в Перми проект будет показан с 2 июня по 27 августа 2023 года. Выставка «Система ограждений» впервые была представлена в музее PERMM в 2020-м, в 2022-м состоялся показ в Свияжске (Татарстан), московский показ проекта в Музее истории ГУЛАГа начнется 6 июня и завершится 6 августа 2023 года.

Проект «Особый лагерь» в Перми открывается 2 июня в 19:00. Его представят директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева и старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа, исследователь массовых репрессий Илья Удовенко. После открытия, в 20:00, Илья Удовенко прочитает лекцию «Лагерная культура в СССР и природа политического террора в Советской России».

выставка "Особый лагерь" / фото: Даниил Анненков

Выставка «Особый лагерь» посвящена процессу изучения и проектирования Парка Памяти на территории рудника «Днепровский» в Магаданской области. В 1949 году на этом месте было организовано отделение Особого лагеря № 5 «Береговой», заключённые которого добывали олово. Спустя 67 лет после закрытия рудника постройки превратились в руины. Для того чтобы не потерять их навсегда, требуется тщательная консервация. Некоторые объекты всё ещё могут быть отреставрированы. Сохранение лагерного наследия позволит музеефицировать «Днепровский» и превратить его в Парк Памяти.

Работа с таким сложным наследием под открытым небом — комплексная задача, для решения которой сочетают разные методики: археологическую, архитектурную, реставрационную, экспозиционную и художественную.

С 2021 года архитектурное бюро «Меганом», образовательный проект «Аудитория», Музей истории ГУЛАГа и Фонд Памяти создают особую музейную территорию на месте бывшего лагеря: организуют экспедиции, изучают состояние объектов, работают над концепцией развития, реконструкцией руин и проектированием новой музейной инфраструктуры.

В специально созданной лаборатории междисциплинарные эксперты вместе с молодыми архитекторами обрабатывают результаты экспедиции, обсуждают проект и погружаются в его детали.

Выставка «Особый лагерь» — это набор эскизов, коллекция размышлений и находок лаборатории. Экспозиция выстроена так, что она приглашает не просто к знакомству с результатами этой нетривиальной деятельности, но и к соучастию в создании Парка Памяти, конечный вид которого до сих пор не определён. Кураторы выставки — Алексей Лашков, Кирилл Гараган, Анна Симчит, Тимур Булгаков и Илья Удовенко.

Выставка продлится до 27 августа 2023 года.

Интересно, что в проекте участвует архитектурное бюро «Меганом»: именно оно в 2011 году выиграло архитектурный конкурс проектов приспособления Речного вокзала для музея современного искусства. К сожалению, власть в регионе сменилась и проект не был реализован.

6 июня в Москве пермский Музей современного искусства представит проект художницы Анны Андржиевской «Система ограждений» — о системе ограничения свободы, механизмах власти и «Перми-36» как месте символической памяти.

В основе выставки, куратором которой выступила Яна Цырлина, — 81 графическая работа из девяти серий Анны Андржиевской, переданных в дар музею PERMM пермской гражданской и общественной деятельницей Татьяной Курсиной. На протяжении многих лет Татьяна Курсина была исполнительным директором АНО «Пермь-36» — уникального музея политических репрессий, известного далеко за пределами Пермского края. Именно исследованию этой специфической локации и посвящены графические серии Андржиевской. С одной стороны, посредством своих работ художница пытается рассказать о сохранившейся материальной культуре бывшего лагеря для политических заключённых, с другой — исследовать лагерь как универсальную модель «системы ограничения свободы», а также механизмы власти, которые в нём поддерживаются.

Отдельного упоминания заслуживает устройство выставочной экспозиции, которая будет представлена в Москве в том же виде, что и в Перми два года назад, — «Система ограждений» спроектирована пермским архитектором Дмитрием Меркушевым и представляет собой лабиринт из камерных пространств, каждое из которых содержит по одной графической серии и ассоциируется с одним из элементов устройства лагеря «Пермь-36» — карцером, камерой, штабом и другими.

В 2021 году выставка музея PERMM «Система ограждений» вошла в лонг-лист XII Международной премии в области современного искусства имени Сергея Курёхина в номинации «Лучший кураторский проект». В 2022-м проект был представлен в Свияжске (Татарстан) в Государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» (выставочный зал «Старая водонапорная башня»).

Выставка продлится до 6 августа 2023 года.

На день раньше в музее PERMM открывается другая обменная выставка — совместно с екатеринбургским Ельцин-центром музей изучает уральскую идентичность с привязкой к юбилею двух городов.

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