Алёна Бронникова Пермяков предупредили о новой схеме обмана с использованием IT-технологий Злоумышленники подменяют номера телефонов Поделиться Твитнуть

Телефонные мошенники для похищения денежных средств доверчивых жителей Пермского края начали использовать систему автоматизированной подмены абонентских номеров. В пресс-службе регионального следственного комитета объяснили, что с применением злоумышленниками IT-технологий у потерпевших при входящих звонках высвечиваются подменные номера телефонов, не соответствующие действительности.

«Специальное программное оборудование позволяет мошенникам ввести любой номер телефона для отображения его у конечного абонента. Таким образом, злоумышленники имитируют звонок с телефонов правоохранительных ведомств края, представляются данными их действующих сотрудников, после чего обманным путём похищают денежные средства потерпевших», — сообщили в ведомстве.

Жителей Пермского края просят быть бдительными и напоминают, что правоохранительные органы, согласно российскому законодательству, производят вызов, предварительно направляя повестку. Кроме того, сотрудники не требуют по телефону информацию о персональных данных, банковских реквизитах и счетах. Не стоит поддаваться на уговоры и угрозы перевести деньги и перезванивать на незнакомые входящие номера, так как они могут оказаться подменными. Чтобы позвонить в госструктуры, необходимо вручную набирать номера телефонов, указанные на официальных сайтах.

Ранее прокуратура Прикамья выявила факты подмены телефонных номеров либо пропуск трафика с подменным номером абонента. За это два оператора связи были оштрафованы на общую сумму 1 млн руб.





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