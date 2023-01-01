У Перми может появиться фирменный торт В его составе будет варёная сгущенка и клюква Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Власти Перми собираются поддержать инициативу городских кондитеров по созданию фирменного торта «Пермь». Об этом мэр Алексей Дёмкин сообщил в своём telegram-канале.

Он рассказал, что к нему на приём пришли руководители кондитерской «Классика жанра» две сестры Анна и Наира Хачиковны и поделились своей идеей создать фирменный торт «Пермь», который стал бы отличным подарком всем жителям и гостям на юбилей города.

«Девушки давно работают в кондитерском бизнесе и уже изучили предпочтения пермяков. Говорят, что больше всего жителям нашего города нравятся торты с варёной сгущенкой. Пермь — город с характером и хорошим вкусом. Торт тоже. Он основательный, не приторный, с лёгкой кислинкой, которую добавила клюква», — написал Дёмкин. — Городские власти заинтересованы в создании локальных брендов и, конечно же, поддержат эту инициативу».





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