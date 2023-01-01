В Пермском крае нашли мёртвым пропавшего в апреле жителя Ильинского округа Поделиться Твитнуть

В Прикамье 30 мая окончены поиски 43-летнего жителя Ильинского округа. Мужчину нашли мёртвым. Об этом сообщили в Пермской общественной организации по поиску пропавших людей «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

Мужчину искали с 9 апреля. Об обстоятельствах исчезновения было известно, что он поехал в магазин и бесследно исчез.

Волонтёры выразили соболезнования родным и близким погибшего и просят жителей Пермского края снять репосты о поисках.

Ранее сообщалось, что в Перми прекращены поиски 8-летнего ребёнка на самокате. Мальчика нашли около спорткомплекса им. Сухарева.

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