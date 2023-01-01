В Перми прекращены поиски 8-летнего ребёнка на самокате Мальчика нашли около спорткомплекса им. Сухарева Поделиться Твитнуть

Волонтёры попросили снять ориентировки о поиске 8-летнего ребёнка в Перми. Мальчик найден. Он жив.

Он катался на самокате и потерялся сегодня днём на ул. Встречной. Как сообщает «АиФ-Прикамье», ребёнка нашли в 20.45 около спорткомплекса им. Сухарева. По словам поисковиков, он проехал на самокате сквозь Черняевский лес и выехал на ш. Космонавтов.

Сейчас ребёнок с мамой, его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Поисковый отряд благодарит пермяков за помощь в поиске и распространении ориентировок.

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