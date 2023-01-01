В Пермском крае снизился миграционный отток населения Это произошло в том числе за счёт приезжих из Таджикистана Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В первом квартале 2023 года в Пермский край приехали 12 242 чел., а покинули регион 12 606. Таким образом миграционное снижение составило 364 жителя. Если сравнить этот показатель с цифрами за первый квартал 2022 года, то можно сделать вывод о заметном снижении миграционного оттока населения. Тогда в Прикамье въехали 12 637 чел., а выехали 14 066, то есть на 1429 чел. больше. Об этом сообщает Пермьстат.

Наибольшее число выбывших из края выбирали регионы Уральского, Южного и Центрального федеральных округов. К числу наиболее привлекательных территорий можно отнести Свердловскую и Московскую области, миграционный отток в которые составил 96 и 85 чел. соответственно.

В пределах ПФО наибольший миграционный отток зафиксирован в Удмуртскую Республику (98 чел.) и Республику Татарстан (40 чел.).

В части международного обмена населением за три месяца сложилось положительное сальдо миграции. Миграционный прирост из стран СНГ составил 237 чел., в основном за счёт мигрантов из Таджикистана.

Со странами дальнего зарубежья был зафиксирован миграционный отток 29 чел. — регион покинуло много граждан Индии.

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