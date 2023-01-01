Максим Артамонов В Перми до 10 июня будет частично перекрываться движение по улице Локомотивной Это связано с монтажом будущего путепровода Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Министерства транспорта Пермского края

Каждую ночь c 31 мая по 10 июня будет частично ограничиваться движение транспорта по ул. Локомотивной в Перми. Строители будут проводить монтаж связей пролётных строений будущего путепровода дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара». Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

В течение 11 дней с 22:00 до 06:00 для движения будут доступны две средние полосы — по одной в каждом направлении. В остальное время дорогу будут открывать полностью.

В краевом минтрансе просят водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям.

Напомним, на прошлой неделе на участке ул. Локомотивной уже вводились ограничения. Улицу перекрывали с 03:00 по 05:00 25 и 26 мая.

Переход ул. Строителей — площадь Гайдара входит в число приоритетных объектов проекта «Пермь-300». Новая дорога позволит разгрузить центральные улицы Перми и Коммунальный мост. Общая протяжённость всего объекта составляет 7,2 км.

Чиновники обещают, что проехать по новой магистрали пермяки смогут в 2027 году.

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