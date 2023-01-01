В Перми на две ночи закроют движение транспорта по улице Локомотивной Поделиться Твитнуть

Две ночи подряд в Перми по ул. Локомотивной будет закрываться движение для всех видов транспорта, об этом сообщили в минтрансе региона.

В ведомстве уточнили, что перекрытие улицы запланировано с 03:00 по 05:00 25 и 26 мая.

Ограничения связаны со строительством третьего этапа дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара».

«Строители будут перемещать сегменты пролётных строений от места сборки к месту предстоящего монтажа», — добавили в министерстве.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным трудностям и заранее спланировать маршрут.

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