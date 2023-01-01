Оборот общепита в Пермском крае снизился почти на 5% Общий оборот розничной торговли чуть вырос Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе-апреле 2023 года сложился в сумме 223,9 млрд руб., что в сопоставимых ценах составляет 100,6% к соответствующему периоду прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

Доля непродовольственных товаров составила 50,1%, соответственно 49,9% — доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий.

Оборот на 97,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,4%.

Оборот общественного питания в Пермском крае за январь-апрель 2023 года сложился в сумме 10,3 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 4,9% ниже уровня прошлого года.

Объём товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 мая 2023 года составил 43,2 млрд руб., это соответствует 45 дням торговли.

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