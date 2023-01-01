Следком устанавливает обстоятельства инцидента с судном «Николай Чувашев» в Пермском крае
По результатам проверки будет принято процессуальное решение
Следователи устанавливают обстоятельства инцидента с судном «Николай Чувашев» и двумя баржами на реке в Пермском крае. Он произошёл вечером 27 мая. Состав допустил навал на стену западной нити шлюза Пермского района гидросооружений и судоходства.
В результате происшествия баржи и шлюз получили повреждения.
Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). По её результатам будет принято процессуальное решение.
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