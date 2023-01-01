Из-за навала на шлюз в Пермском крае судно «Николай Чувашев» получило повреждение Поделиться Твитнуть

фото: Уральская транспортная прокуратура

В Пермском крае 27 мая судно «Николай Чувашев» с двумя баржами допустило навал на шлюз. В результате ЧП пострадавших нет, но судно получило повреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Причины произошедшего устанавливаются. Надзорный орган организовал проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

По информации из открытых источников, буксир-толкач «Николай Чувашев» приписан к порту Перми, владельцем и оператором судна является Камская судоходная компания.

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