В центре Перми установили арт-объект «Новые грани» Поделиться Твитнуть

В Перми на городской эспланаде у Театра-Театра 28 мая состоялось открытие арт-объекта «Новые грани», посвященного XXXI фестивалю Всероссийской студенческой весны, финал которого проходит в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Его создал художник и скульптор Рустам Исмагилов. Он рассказал, что зеркальная интерактивная конструкция символизирует творческое развитие: её форма и отражающие грани олицетворяют многообразие заложенных в человеке талантов и его безграничный потенциал. В облике арт-объекта использованы символы Студвесны в Перми — молот, кристалл и медведь. Арт-объект имеет высоту более двух метров и выполнен из нержавеющей стали.

Планируется, что после окончания финала молодежного фестиваля «Новые грани» переместят на площадь перед региональным молодежным центром, который планируется открыть в бывшем кинотеатре «Кристалл».

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