Воскресенье 28 мая стало самым тёплым днём года в Пермском крае Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 28 мая к 14:00 температура воздуха впервые с начала года превысила отметку +31 градус (столбики термометров в Осе показали +31,1).Об этом сообщили в ГС-Центре ПГНИУ.

На метеостанции Перми также было отмечено +31,1°, но только к 17:00. Это на 0,5° выше прежнего городского суточного максимума, наблюдавшегося в 1952 году. Сегодняшний рекорд тепла стал седьмым за год и третьим в мае. По краю на 17:00 самая высокая температура была снова в Осе +31,4°.

Завтра, 29 мая, такая же жаркая погода ожидается только на востоке Прикамья, а следующий вынос тропического воздуха 31 мая хотя и прогнозируется более мощным, но будет направлен в основном в Зауралье.

Ранее в университете рассказали, что в понедельник через Пермский край пройдёт холодных фронт циклона, который будет сопровождаться шквалистым ветром до 25 м/с и более. В МЧС также предупредили об опасных погодных явлениях и просят жителей соблюдать меры предосторожности.

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