МЧС предупреждает о сильном ветре, грозах и граде в Пермском крае 29 мая Поделиться Твитнуть

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В понедельник, 29 мая, в Пермском крае ожидаются опасные погодные явления: грозы с градом будут сопровождаться шквалистым ветром, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве рассказали, что ухудшение погодных условий прогнозируется только в некоторых территориях Прикамья, но не назвали их.

В ГИС-Центре ПГНИУ уточнили, что завтра через Пермский край с запада на восток пройдёт холодный фронт циклона. При этом есть вероятность шквалов, в том числе сильных, со скоростью ветра 25 м/с и более, на значительной части территории края, в том числе в Перми. А вот осадки будут не повсеместными и сильные дожди маловероятны, засуха в большинстве районов продолжится.

В связи с сильным ветрам в МЧС посоветовали гражданам не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций и избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителей просят соблюдать правила движения, строго соблюдать скоростной режим и не допускать резких манёвров.





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