В Пермском крае нашли погибшим пропавшего три дня назад 32-летнего мужчину Поделиться Твитнуть

В Пермском крае завершились поиски пропавшего 32-летнего мужчины. В поисковом отряде имени Ирины Бухановой сообщили, что житель Гамово найден мёртвым, и отказались комментировать обстоятельства случившегося.

«Соболезнования родным и близким... Просьба снять репосты», — добавили в отряде.

Напомним, утром 25 мая мужчина вышел из дома по улице 50 лет Октября и пропал.

Ранее сообщалось, что найден погибшим 21-летний студент из Юрлы.

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