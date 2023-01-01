В Пермском крае нашли погибшим пропавшего три дня назад 32-летнего мужчину
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В Пермском крае завершились поиски пропавшего 32-летнего мужчины. В поисковом отряде имени Ирины Бухановой сообщили, что житель Гамово найден мёртвым, и отказались комментировать обстоятельства случившегося.
«Соболезнования родным и близким... Просьба снять репосты», — добавили в отряде.
Напомним, утром 25 мая мужчина вышел из дома по улице 50 лет Октября и пропал.
Ранее сообщалось, что найден погибшим 21-летний студент из Юрлы.
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