Максим Артамонов В Пермском крае закончены поиски пропавшего Егора Штейникова Он погиб Поделиться Твитнуть

Волонтёры объявили о завершении поисков Егора Штейникова из Юрлы — его нашли мёртвым. об этом сообщили в соцсети ВКонтакте представители поискового отряда имени Ирины Бухановой.

При каких обстоятельствах он погиб и когда, не уточняется.

«Согласно правилам группы мы не разглашаем конфиденциальную информацию и не даём какие-либо комментарии по поводу случившегося», — говорится в опубликованном посте.

Напомним, что 21-летний Егор Штейников 22 мая ушёл из дома и не вернулся. Его объявили в розыск.

Как рассказала мама молодого человека, утром её сын, как обычно, отправился на учёбу из дома в селе Юрла в Кудымкар, где он учится в техникуме. Но на учёбе в тот день не появился и домой не вернулся. На телефонные звонки он не отвечал.

«Это был обычный день, он ни с кем не ссорился — ни с нами, ни с друзьями. Прежде никогда не пропадал. Как именно он добирался до Кудымкара и уехал ли он туда, я не знаю. Кто-то говорил, что вроде видел его, но уверенности в этом нет. Ни классный руководитель, ни ребята из группы его не видели», — пояснила она после пропажи изданию «Аиф-Прикамье».

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