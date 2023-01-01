В Краснокамске Пермского края лось выбил ворота детского сада Поделиться Твитнуть

Пользователь группы ВКонтакте «ЧП ДТП Пермь» опубликовал видео инцидента, произошедшего в Краснокамске Пермского края. На кадрах виден убегающий за многоэтажный дом молодой лось.

Анонимный автор видео сообщил, что лось каким-то образом попал на территорию городского детского сада №44, выбил ворота учреждения и убежал в неизвестном направлении.

Напомним, в мае-июне на территории Прикамья проходит сезонная миграция лосей. В этот период дикие животные активно передвигаются на большие расстояния, выходят на автомобильные дороги и на территорию населённых пунктов. Людям, особенно водителям, рекомендовано проявлять осторожность. Подходить к животным запрещается, из-за стресса они могут проявлять агрессию.

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