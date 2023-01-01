С начала года в Пермский муниципальный приют для животных поступило 586 собак За тот же период новых хозяев обрели 503 питомца учреждения Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

С начала 2023 года в муниципальное учреждение «Служба по обращению с животными без владельцев» поступило 586 животных. Об этом сообщили в организации.

Там также отметили, что за тот же период новых хозяев обрели 503 их питомца.

В муниципальном приюте напомнили, что жители могут бесплатно выбрать себе четвероногого друга. Чтобы забрать животное, необходимо иметь при себе поводок и паспорт. Кроме того, выбрать собаку можно по фотографии – они размещены на официальном сайте организации, а также в группе ВКонтакте.

Выдача животных осуществляется с 9:00 до 16:00 ежедневно. Посещение приюта можно согласовать по тел. 279-98-04.

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