В следкоме Пермского края прокомментировали гибель начальника ГИБДД Горнозаводского округа Андрея Фомина Поделиться Твитнуть

Фото: сообщество «Госавтоинспекция г. Горнозаводск» ВКонтакте

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Пермскому краю прокомментировали гибель начальника ГИБДД Горнозаводского округа Андрея Фомина.

Как сообщили «АиФ-Прикамье» в ведомстве, в настоящее время по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства гибели полицейского.

Ранее сообщалось, что в Горнозаводске начальник окружного отделения Госавтоинспекции Отделения МВД России Андрей Фомин покончил с собой. Тело полицейского было обнаружено в служебном кабинете. По информации telegram-канала Baza, Фомин будто бы оставил предсмертную записку, обвинив в случившемся своё руководство. Также на месте происшествия было найдено табельное оружие — пистолет Макарова.

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