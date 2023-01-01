Максим Артамонов
Под санкции Японии попал пермский филиал Ростеха
В чёрном списке оказалось АО «ОДК-Стар»
Япония ввела новый пакет санкций против российскийских предприятий. На этот раз в чёрном списке оказались 17 физических лиц и 78 организаций из РФ. Среди них — ОДК «Сатурн» и его пермский филиал «ОДК-Стар», который находится на ул. Куйбышева, 140 в Перми. Эти данные следуют из заявления японского МИД.
В числе предприятий, попавших под саннкции, также «Урал», «Сокол», «Комсомольск-на-Амуре», «Иркутск». Кроме того, в этом списке оказались конструкторское бюро машиностроения, ОДК «Сатурн», НПП «Пульсар», группа «ГАЗ», торговый дом «РОСЭЛ», Независимая страховая группа, Государственный ракетный центр им. Макеева и другие организации.
Физическим и юридическим лицам из санкционного списка заморозят счета, если ох обнаружат в Японии. Также компаниям запретят любые финансовые действия на территории этой страны.
На сегодняшни день Япония ввела санции против 700 физических лиц из РФ и 207 организаций. Из новых регионов в санкционные списки включены 311 физических лиц.
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