Пермский «Редуктор-ПМ» попал под санкции Японии Рестрикции включают ограничение экспортных поставок Поделиться Твитнуть

Против пермского АО «Редуктор-ПМ» и ещё ряда предприятий военно-промышленного комплекса РФ правительством Японии введены санкции, информация об этом появилась на сайте МИД страны. Рестрикции включают заморозку активов названных компаний в этой стране и ограничение экспортных поставок.

Напомним, 24 марта из-за начала спецоперации на Украине санкции против АО «Редуктор-ПМ» ввело Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США.

«Редуктор-ПМ» производит редукторы и трансмиссии для всех вертолётов семейства «Ми», абсолютного лидера рынка России (Ми-8, Ми-17, Ми-24, Ми-26, Ми-28Н, Ми-35, Ми-38 и их модификаций), а также для лёгкого многоцелевого вертолёта «Ансат». Кроме того, предприятие выпускает детали, узлы и агрегаты двигателей для вертолётов и самолётов.

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