Максим Артамонов В Ярославле арестовали бывшего гендиректора концессионера пермских трамваев Его подозревают в коррупции в особо крупном размере Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Ярославле по решению суда 26 мая был арестован генеральный директор ООО «Группа Мовиста» Александр Советников. Он обвиняется в даче взяток в особо крупном размере (ч.5 ст. 291 УК РФ) бывшему директору департамента транспорта Ярославской области Татьяне Черемных, гендиректору ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Илье Прокопьеву и его заместителю. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Следователи считают, что с 1 февраля по 19 мая Советников передал взяткополучателям 1,6 млн руб. «за оказание покровительства его организации при исполнении госконтрактов по перевозке пассажиров в общественном транспорте Ярославля».

При этом, по данным следствия, деньги поступали взяткополучателям на регулярной основе через фиктивное трудоустройство в ООО «Группа Мовиста» фиктивных работников.

Компания «Мовиста регионы», которую возглавлял Советников, — инвестор и оператор в области развития городского общественного транспорта в Липецке, Курске, Верхней Пышме, Перми и Красноярске.

Напомним, в ноябре 2022 года власти Перми, Пермского края и представители компании «Мовиста Регионы» подписали трёхсторонний договор о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса городского наземного электротранспорта Перми. До 2025 года компания должна модернизировать трамвайный комплекс Перми: приобрести 44 новых вагона, отремонтировать восемь участков трамвайных путей протяжённостью 35 км, реконструировать депо Балатово и модернизировать 7 тяговых подстанций.

Модернизация обойдётся в 16,1 млрд руб., при этом 4,4 млрд предоставит федеральный бюджет в качестве безвозвратной субсидии.

Работы по реконструкции трамвайной сети в Перми уже начались.

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