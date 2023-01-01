Максим Артамонов В этом году из бюджета Пермского края будет выделено 3 миллиарда рублей для детей-сирот В регионе живут около 10 тысяч таких детей Поделиться Твитнуть

В Пермском крае на социальную поддержку детей-сирот из краевого бюджета чиновники выделят 3 млрд рублей. В этом году размеры выплат на детей-сирот увеличены с 4,5% до 10,2%, в зависимости от возраста и пола. Для детей школьного возраста выплата составляет 18,7 тыс. руб. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на краевое министерство социального развития.

По словам министра социального развития региона Павла Фокина, все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся на полном государственном обеспечении. Им своевременно и в полном объёме предоставляются меры социальной поддержки. Среди них — ежемесячные выплаты на содержание и проезд, поддержка на отдых и оздоровление, выплата на покупку оборудования (мебель), выплаты при выпуске из учреждений и другие.

По данным ведомства, сейчас в Прикамье живут около 10 тыс. сирот, при этом более 95% из них воспитываются в семьях. Более 4 тыс. молодых людей, достигших совершеннолетия, уже получили профессию.

Хотя выплаты на поддержку детей-сирот в регионе увеличиваются, в территориях Пермского края есть проблемы со строительством жилья для них. Так, осенью 2019 года администрация Кудымкара купила квартиры для детей-сирот в городском микрорайоне Быстрый. Однако через два года, после жалоб сирот, независимая экспертиза признала это жильё негодным. Людей временно переселили, а администрация обратилась в суд с иском о признании контракта притворной сделкой, сообщает газета «Парма-Новости».

Этот случай не единичный. В августе 2019 года на тот момент уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков побывал в новом здании для выпускников детских домов на Ленина, 48. Спустя три года после его постройки здание признали непригодным для проживания. Омбудсмен сообщал, что в доме рушатся стены, мокнут углы и отваливается штукатурка.

В том же году Миков проинспектировал дом для детей-сирот в Добрянке, который изначально он строился под корпус больницы. Однако после того, как была возведена коробка здания, оно более 10 лет стояло просто так, а потом в него начали заселять детей.

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