Андрей Стрельцов Айзея Ривз остаётся в «Парме» Пермский баскетбольный клуб и игрок подписали новый контракт Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

«Парма» и американский баскетболист​ Айзея Ривз достигли соглашения по условиям нового контракта. ​ Как сообщает пресс-служба пермской команды, действие документа рассчитано на сезон 2023/24.

Напомним, Айзея присоединился к «Парме» в середине прошлого сезона и провёл 16 матчей за пермскую команду. По итогам сезона игрок вошёл во всевозможные топы статистики баскетбольного чемпионата. В одном из месяцев он даже стал MVP Единой Лиги ВТБ.

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