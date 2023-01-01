Первые ЕГЭ в Прикамье сдают 2,4 тысячи человек Сегодня проходят экзамены по химии, литературе и географии Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В пятницу, 26 мая, начался основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В Пермском крае сегодня 2,4 тыс. человек сдавали ЕГЭ по химии, литературе и географии. Об этом сообщили в краевом министерстве образования и науки.

Всего же на участие в экзаменах в этом году зарегистрировались более 11 тыс. человек, из них 10 тыс. — выпускники текущего года.

Для организации экзаменов в основной период будет задействован 101 пункт проведения экзаменов (ППЭ), включая 10 пунктов на дому и один на базе медучреждения.

В этом году 100% аудиторий, где будет проходить итоговая аттестация, оборудованы новыми IP-камерами. Видеонаблюдение на площадках проведения ЕГЭ позволит создать для всех учащихся равные условия при проверке знаний.

Министр образования и науки Раиса Кассина отметила, что ученики спокойно реагируют на наличие камер в аудиториях. «Все дети прошли тренировки и знают, как правильно себя вести в момент сдачи экзамена. Они проинформированы о том, что их видно с момента печати документов до сдачи готовой работы. За ходом ЕГЭ следят общественные наблюдатели, и малейшее изменение в поведении ребенка заметно. По опыту прошлых лет дети перестают испытывать дискомфорт и через несколько минут сосредотачиваются на выполнении экзаменационной работы», — поделилась министр.

В 2023 году наиболее популярными учебными предметами по выбору стали профильная математика, обществознание, информатика, биология, история, физика и английский язык.

Основной период ЕГЭ в 2023 году продлится по 20 июня. С 22 июня по 1 июля организуются резервные дни.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что одна из задач регионального правительства — провести ЕГЭ на высоком организационном уровне и принять максимально возможные меры, чтобы экзамен прошел в комфортных условиях.

По вопросам ЕГЭ в регионе работает горячая телефонная линия краевого минобра: +7 (342) 217-79-31.

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