Аномальная жара в Прикамье сменится заметным похолоданием к 30 мая Перепад температур может составить 10 градусов Поделиться Твитнуть

По прогнозам ГИС-Центра ПГНИУ, аномальная жара в Пермском крае с температурой воздуха на 9-12˚ выше климатической нормы сохранится до понедельника включительно.

В ближайшие три дня столбики термометров будут подниматься до +30…+32˚. При этом осадки ожидаются лишь на северо-западе и на севере края. Во время грозы возможно усиление ветра.

В понедельник усиление ветра синоптики обещают уже по всей территории Прикамья, причём есть вероятность сильных шквалов до 20 м/с и более.

30 мая за холодным фронтом ожидается заметное понижение температуры до +20…+25 градусов в дневные часы.

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