В Пермском крае мужчина выбил дверь горящего дома и спас ребёнка Пожилая женщина погибла Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Березниках Пермского края на пожаре погибла 68-летняя женщина и пострадал ребёнок. Как сообщает ВЕТТА, сигнал о возгорании в частном жилом доме на ул. Суворова в МЧС поступил 25 мая.

По прибытии к месту пожара первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что происходило горение дома и надворных построек.

В ведомстве сообщили, что ребёнка спас сосед, который выбил дверь и вынес маленькую девочку на свежий воздух. Сейчас пострадавшая находится в медицинском учреждении.

Площадь пожара составила 169 кв. м. Причина ЧП устанавливается.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.