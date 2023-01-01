Максим Артамонов Прямые рейсы из Перми в Баку стартуют с 30 мая Авиаперевозки будет осуществлять компания «ИрАэро» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В расписании пермского аэропорта появились прямые авиарейсы в столицу Азербайджана Баку. Время полёта составит 3 часа 5 минут. Полётная программа рассчитана до 24 октября включительно. Рейсы будет выполнять авиакомпания «ИрАэро».

Первый вылет из Перми запланирован на 30 мая. Отправление в 05:55. Прилёт в Баку — в 08:00 по местному времени.

Пассажиров будут доставлять в столицу Азербайджана на самолётах Superjet. Улететь можно будет один раз в неделю — по вторникам.

Стоимость авиабилета из Перми в Баку начинается от 28,9 тыс. руб., обратно — 16,7 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что полётная программа по направлению «Пермь — Баку» может начаться с 23 мая.

«ИрАэро» — российская авиакомпания, базирующаяся в международном аэропорту Иркутска. Узловые аэропорты находятся также в Москве и Санкт-Петербурге. Выполняет регулярные, чартерные и грузовые перевозки по России, странам ближнего зарубежья и в Китай.

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