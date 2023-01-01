Елена Синица С 23 мая пермяки смогут улететь прямым рейсом в Баку Улететь получится один раз в неделю — по вторникам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 23 мая из Перми в Баку стартует полётная программа. Рейсы будет выполнять авиакомпания «ИрАэро». Соответствующая информация появилась в расписании пермского аэропорта «Большое Савино».

Согласно данным из расписания, время полета составит 3 часа и 5 минут. Полетная программа рассчитана до 24 октября включительно. Полеты будут осуществляться на воздушных суднах Superjet. Улететь получится один раз в неделю — по вторникам.

Напомним, что «ИрАэро» — российская авиакомпания, базирующаяся в международном аэропорту Иркутска. Узловые аэропорты находятся также в Москве и Санкт-Петербурге. Выполняет регулярные, чартерные и грузовые перевозки по России, странам ближнего зарубежья и в Китай.





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