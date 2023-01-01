Елена Синица
С 23 мая пермяки смогут улететь прямым рейсом в Баку
Улететь получится один раз в неделю — по вторникам
С 23 мая из Перми в Баку стартует полётная программа. Рейсы будет выполнять авиакомпания «ИрАэро». Соответствующая информация появилась в расписании пермского аэропорта «Большое Савино».
Согласно данным из расписания, время полета составит 3 часа и 5 минут. Полетная программа рассчитана до 24 октября включительно. Полеты будут осуществляться на воздушных суднах Superjet. Улететь получится один раз в неделю — по вторникам.
Напомним, что «ИрАэро» — российская авиакомпания, базирующаяся в международном аэропорту Иркутска. Узловые аэропорты находятся также в Москве и Санкт-Петербурге. Выполняет регулярные, чартерные и грузовые перевозки по России, странам ближнего зарубежья и в Китай.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.