Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 26 мая по 2 июня Поделиться Твитнуть

26 мая в Центральном выставочном зале начнёт работу выставка Валерия Подкуйко «Если не я, то кто?» (12+).

26 мая в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят запись концерта «Курентзис: Моцарт, Симфонии № 40 и 41 и другие сочинения» (12+).

26 и 27 мая в Перми пройдёт Всероссийская акция «Библионочь» (0+). Библиотеки Перми и Пермского края приглашают на специальную программу: гостей ждут мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения и квесты.

26, 27 и 28 мая с 11:00 до 20:00 в книжном магазине «Пиотровский» пройдёт уикенд издательства Ad Marginem (16+). Событие приурочено к грядущему юбилею: в 2024 году издательству исполняется 30 лет. В преддверии юбилейного года один из двух издателей, директор компании, филолог Михаил Котомин 27 мая в 15:00 расскажет о том, как хобби может стать основным делом, что такое чёрный рынок, чем, кроме книг сегодня занимается издательство и как складываются издательские планы в эпоху отмены всяческих планов и прогнозов (16+). Во время лекции Михаил презентует газету «Чёрный рынок». Помимо лекции, все выходные в магазине будет действовать гаражная распродажа издательства.

26, 30 и 31 мая в 19:00 в Пермском театре юного зрителя пройдёт премьера любовной комедии по пьесе Жоржа Фейдо «Дамский портной» (18+). Постановка и музыкальное оформление – Константин Яковлев.

27 мая с 14:00 в сквере ПДНТ «Губерния» пройдёт «Сиреневый фестиваль» (0+): лекции и беседы биологов, искусствоведов, экологов, фармацевтов, специалистов ароматерапии о сирени, «сиреневая» музыка и дефиле в сиреневом, премьера документального фильма «Зелёные острова природы» (16+), посвящённого природным достопримечательностям, многообразию животного и растительного мира, которое можно наблюдать в городской черте, пленэр художников и чтение стихов, а также экскурсии в Балатовский лес.

27 мая в 18:00 в Центре городской культуры пройдёт премьера спектакля театра-студии «Кастинг» «Дьяволиада» (16+) по одноимённой повести Михаила Булгакова.

27 и 28 мая в 19:00 в Пермском театре оперы и балета пройдут отчётно-выпускные концерты Пермского хореографического училища (6+). Для зрителей это возможность увидеть звёзд балета завтрашнего дня.

28 мая в 14:00 в культурном пространстве «Часовой завод» в рамках Фестиваля пермского искусства зрители увидят музыкальную постановку для детей «Заповедный сад» (0+).

28 мая в 14:00 в Фондохранении Пермского краеведческого музея пройдёт экскурсия «Женских рук прекрасные творения» (12+).

28 мая в 15:00 в кинотеатре «Синема Парк Семья» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят премьеру документального фильма про балет «Временные ограничения» (6+). Это интимное документальное наблюдение за Марией Александровой и Владиславом Лантратовым, знаменитой балетной парой, во время их восстановления после травмы.

28 мая в 16:00 в Евангелическо-лютеранской церкви Св. Марии состоится концерт «Немецкое барокко» (12+). В программе музыка Георга Фридриха Генделя, Иоганна Себастьяна Баха, Георга Филиппа Телемана: арии и дуэты из духовных (церковных) сочинений, а также камерная музыка.

28 мая в 19:00 в Пермском театре юного зрителя пройдёт шоу UPGRADE Dance Studio Frozen (6+) – танцевальное ревю по мотивам мультфильма «Холодное сердце» (6+).

29 мая в 19:00 в Пермском театре оперы и балета состоится детский симфонический концерт (6+). Солисты – учащиеся музыкальных школ Перми, лауреаты XV Фестиваля искусств детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край». Дирижёр – Валерий Платонов.

30 мая в 13:00 в культурном пространстве «Дом писателя» в рамках Фестиваля пермского искусства зрители увидят «Путешествие Камушки» (0+) – музыкально-интерактивную сказку о Пермском крае, о народах, которые его населяют, об их традициях, ярких праздниках и песнях.

30 мая в 16:00 в Доме Мешкова пройдёт презентация краеведческого проекта об истории села Кын «Кын. Исторический опыт и современность» (6+). Участники проекта расскажут о методике работы, представят сайт краеведческого альманаха «КЫН.РФ», а также выставку, созданную для Кыновского народного дома.

30 мая в 19:00 в Евангелическо-лютеранской церкви Св. Марии с концертом Fiori musicali (12+) выступит Елена Привалова (орган, Рига).

До 31 мая в киноцентре «Премьер» проходит Фестиваль нового итальянского кино (18+). В программе – комедии, мелодрамы и биографические драмы.

1 июня в Перми стартует межмузейный фестиваль «Горки» (0+). В программе: путешествия по музеям, творческие прогулки по долинам малых рек, практики от профессионалов на городских улицах, площадях и набережных. Участники фестиваля смогут изучать город при помощи путеводителей, которые будут раздаваться в музеях-участниках фестиваля: Доме Мешкова, Доме-музее Н.Г. Славянова, Пермской государственной художественной галерее, Доме-музее «Подпольная типография», Музее пермских древностей, Детском музейном центре и Музее истории Пермского университета. Для детей 8-12 лет будет работать летняя школа городоведения и арт-лаборатория. На этот раз они будут посвящены семейным историям. Для семейного посещения запланированы отдельные мероприятия формата «Мама/папа и малыш».

1 июня в Музее современного искусства PERMM откроется большой межрегиональный проект «По обе стороны Уральских гор» (12+), продюсерами которого выступят руководитель PERMM Наиля Аллахвердиева и независимый куратор Илья Шипиловских. Проект является «обменным» и состоит из двух частей. Выставка, собранная в Екатеринбурге, будет показана в Перми, и наоборот. Первая часть под названием «Дикое счастье» (12+) готовится под кураторством Ильи Шипиловских – она объединит художников, работающих на территории к востоку от Уральских гор, и будет представлена в PERMM. Участниками выставки в Перми стали 16 независимых художников и объединений, каждый из которых в той или иной степени рассматривает в своём творчестве тему уральской идентичности.

Музей современного искусства PERMM

С 1 по 4 июня в Перми пройдёт Первый Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» (0+). В программу вошло более 40 названий – фильмы, мультфильмы и сериалы для детей и семейного просмотра. Участников и зрителей ждут конкурсная и внеконкурсная программы, «Сделано в Перми», питчинг новых проектов, а также деловые встречи.

1 июня в 15:00 в Органном концертном зале пройдёт концерт к Международному дню защиты детей (6+). В сопровождении лауреата международных конкурсов Оркестра русских народных инструментов им. В. Салина выступят юные музыканты, победители краевого конкурса «Русская фантазия-2023».

1 июня в 20:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт спектакль Любови Толкалиной только для женщин «Ворожба» (12+). Актриса представит спектакль о волшебстве быть женщиной, о магии, исцелении, чудотворении, тепле и красоте женской энергии, о силе женской молитвы.

2 июня в 11:00 в ПДНТ «Губерния» стартует летний сезон (0+) – на протяжении всего лета юных гостей «Губернии» ждут игровые программы, спектакли и многое другое. 2 июня зрители примут участие в игровой программе «Путешествие на Байконур» (0+).

2 июня в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят «Рождественскую ораторию» (12+) – балет Джона Ноймайера на музыку Баха.

2 июня в 19:00 в Театре-Театре состоится спектакль-концерт к юбилею Альберта Макарова «Жил-был я» (12+). В нём примут участие музыканты оркестра ТТ Максим Иванчин, Дмитрий Заякин, Анна Шарпе, Юрий Трусков, а также джазовый пианист Александр Колесников и, конечно, сам именинник. С большой сцены в исполнении Альберта Макарова прозвучат новые, до этого нигде им не исполнявшиеся песни и литературные тексты («Мальчик у Христа на ёлке» Достоевского, «Глазами клоуна» Генриха Бёлля и поэтические фрагменты).

Ежедневно в Перми в рамках празднования 300-летия города проводятся экскурсии (12+) по историческим местам, памятникам архитектуры Перми, объектам культурного наследия, природным локациям. Участники узнают, каковы секреты храмовой архитектуры Егошихинского некрополя, познакомятся с историей первой ГЭС на Каме и судьбами тех людей, что щедро вкладывали свои силы и средства в развитие нашего города.

Ежедневно на сайте https://charitywomansface.ru/ работает виртуальная выставка «Женское лицо» (16+), которая называет имена новых героинь масштабного проекта о женщинах в пермской благотворительности. Героинями стали зоозащитница, руководитель приюта для кошек «Матроскин» Галя Море, больничный клоун фонда помощи тяжелобольным детям «Берегиня» Нина Урюкова, волонтёр поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Ксения Климова, руководитель некоммерческой организации «Территория семьи» Анна Зуева, волонтёр дневного центра для людей в беде «Территория передышки» Наталия Люкина. Фотограф – Евгения Гильденбрант. Идея проекта «Женское лицо» принадлежит пермскому документалисту, режиссёру и продюсеру Ольге Аверкиевой. Проект призван поддержать женщин, которые связали свою жизнь с благотворительностью, а также популяризировать формы помощи, которые сейчас есть в Перми. Премьера документального фильма «Женское лицо» (16+) состоится 11 июня в 19:00 в частной филармонии «Триумф».

Ежедневно на YouTube OperaVision можно увидеть «Поворот винта» (12+) Бриттена в постановке режиссёра Фабио Кондеми и дирижёра Франческо Боссалья.

Ежедневно на YouTube Московской филармонии можно посмотреть запись концерта: Филипп Чижевский, РНМСО и Капелла Юрлова исполняют Заключительный хор для «Хованщины» (16+) Мусоргского и «Петрушку» Стравинского. Комментирует Ярослав Тимофеев.

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