Афиша. Избранное

Рузанна Баталинакорреспондент
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Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 26 мая по 2 июня
26 мая в Центральном выставочном зале начнёт работу выставка Валерия Подкуйко «Если не я, то кто?» (12+).
26 мая в 19:00 в
кинотеатре «Синема Парк Планета» в
рамках проекта TheatreHD зрители увидят запись концерта «Курентзис: Моцарт,
Симфонии № 40 и 41 и другие сочинения» (12+).
26 и 27 мая в Перми пройдёт Всероссийская акция
«Библионочь» (0+). Библиотеки Перми и Пермского края приглашают на специальную
программу: гостей ждут мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями,
поэтические чтения и квесты.
26, 27 и 28 мая с 11:00
до 20:00 в книжном магазине «Пиотровский» пройдёт уикенд издательства Ad Marginem (16+). Событие приурочено к
грядущему юбилею: в 2024 году издательству исполняется 30 лет. В преддверии
юбилейного года один из двух издателей, директор компании, филолог Михаил
Котомин 27 мая в 15:00 расскажет о том, как хобби может стать основным делом,
что такое чёрный
рынок, чем, кроме книг сегодня занимается издательство и как складываются
издательские планы в эпоху отмены всяческих планов и прогнозов (16+). Во время
лекции Михаил презентует газету «Чёрный рынок». Помимо лекции, все выходные в
магазине будет действовать гаражная распродажа издательства.
26, 30 и 31 мая в 19:00
в Пермском театре юного зрителя
пройдёт премьера любовной комедии по пьесе Жоржа Фейдо «Дамский портной» (18+).
Постановка и музыкальное оформление – Константин Яковлев.
27 мая с 14:00 в сквере
ПДНТ «Губерния» пройдёт «Сиреневый
фестиваль» (0+): лекции и беседы биологов, искусствоведов, экологов,
фармацевтов, специалистов ароматерапии о сирени, «сиреневая» музыка и дефиле в
сиреневом, премьера документального фильма «Зелёные острова природы» (16+),
посвящённого природным достопримечательностям, многообразию животного и
растительного мира, которое можно наблюдать в городской черте, пленэр
художников и чтение стихов, а также экскурсии в Балатовский лес.
27 мая в 18:00 в Центре
городской культуры пройдёт премьера
спектакля театра-студии «Кастинг» «Дьяволиада» (16+)
по одноимённой повести Михаила Булгакова.
27 и 28 мая в 19:00 в
Пермском театре оперы и балета пройдут
отчётно-выпускные концерты Пермского хореографического училища (6+). Для
зрителей это возможность увидеть звёзд балета завтрашнего дня.
28 мая в 14:00 в
культурном пространстве «Часовой завод» в рамках Фестиваля пермского искусства зрители увидят музыкальную
постановку для детей «Заповедный сад» (0+).
28 мая в 14:00 в
Фондохранении Пермского краеведческого музея пройдёт экскурсия «Женских рук прекрасные творения» (12+).
28 мая в 15:00 в
кинотеатре «Синема Парк Семья» в
рамках проекта TheatreHD зрители увидят премьеру документального фильма про
балет «Временные ограничения» (6+). Это интимное документальное наблюдение за
Марией Александровой и Владиславом Лантратовым, знаменитой балетной парой, во
время их восстановления после травмы.
28 мая в 16:00 в
Евангелическо-лютеранской церкви Св. Марии состоится концерт «Немецкое барокко» (12+). В программе музыка Георга
Фридриха Генделя, Иоганна Себастьяна Баха, Георга Филиппа Телемана: арии и
дуэты из духовных (церковных) сочинений, а также камерная музыка.
28 мая в 19:00 в
Пермском театре юного зрителя пройдёт
шоу UPGRADE Dance Studio Frozen (6+) – танцевальное ревю по мотивам мультфильма
«Холодное сердце» (6+).
29 мая в 19:00 в
Пермском театре оперы и балета состоится
детский симфонический концерт (6+). Солисты – учащиеся музыкальных школ Перми,
лауреаты XV Фестиваля искусств детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш
Пермский край». Дирижёр – Валерий Платонов.
30 мая в 13:00 в
культурном пространстве «Дом писателя» в рамках Фестиваля пермского искусства зрители увидят «Путешествие
Камушки» (0+) – музыкально-интерактивную сказку о Пермском крае, о народах,
которые его населяют, об их традициях, ярких праздниках и песнях.
30 мая в 16:00 в Доме
Мешкова пройдёт презентация
краеведческого проекта об истории села Кын «Кын. Исторический опыт и
современность» (6+). Участники проекта расскажут о методике работы, представят
сайт краеведческого альманаха «КЫН.РФ», а также выставку, созданную для
Кыновского народного дома.
30 мая в 19:00 в
Евангелическо-лютеранской церкви Св. Марии с концертом Fiori musicali (12+) выступит Елена Привалова (орган, Рига).
До 31 мая в киноцентре
«Премьер» проходит Фестиваль нового
итальянского кино (18+). В программе – комедии, мелодрамы и биографические
драмы.
1 июня в Перми стартует межмузейный фестиваль «Горки» (0+). В программе: путешествия
по музеям, творческие прогулки по долинам малых рек, практики от профессионалов
на городских улицах, площадях и набережных. Участники фестиваля смогут изучать
город при помощи путеводителей, которые будут раздаваться в музеях-участниках
фестиваля: Доме Мешкова, Доме-музее Н.Г. Славянова, Пермской государственной
художественной галерее, Доме-музее «Подпольная типография», Музее пермских
древностей, Детском музейном центре и Музее истории Пермского университета. Для
детей 8-12 лет будет работать летняя школа городоведения и арт-лаборатория. На
этот раз они будут посвящены семейным историям. Для семейного посещения
запланированы отдельные мероприятия формата «Мама/папа и малыш».
1 июня в Музее
современного искусства PERMM
откроется большой межрегиональный проект «По обе стороны Уральских гор» (12+),
продюсерами которого выступят руководитель PERMM Наиля Аллахвердиева и
независимый куратор Илья Шипиловских. Проект является «обменным» и состоит из
двух частей. Выставка, собранная в Екатеринбурге, будет показана в Перми, и
наоборот. Первая часть под названием «Дикое счастье» (12+) готовится под
кураторством Ильи Шипиловских – она объединит художников, работающих на
территории к востоку от Уральских гор, и будет представлена в PERMM.
Участниками выставки в Перми стали 16 независимых художников и объединений,
каждый из которых в той или иной степени рассматривает в своём творчестве тему
уральской идентичности.
С 1 по 4 июня в Перми пройдёт Первый Всероссийский фестиваль
детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» (0+).
В программу вошло более 40 названий – фильмы, мультфильмы и сериалы для детей и
семейного просмотра. Участников и зрителей ждут конкурсная и внеконкурсная
программы, «Сделано в Перми», питчинг новых проектов, а также деловые встречи.
1 июня в 15:00 в
Органном концертном зале пройдёт
концерт к Международному дню защиты детей (6+). В сопровождении лауреата
международных конкурсов Оркестра русских народных инструментов им. В. Салина
выступят юные музыканты, победители краевого конкурса «Русская фантазия-2023».
1 июня в 20:00 в
частной филармонии «Триумф» пройдёт
спектакль Любови Толкалиной только для женщин «Ворожба» (12+). Актриса
представит спектакль о волшебстве быть женщиной, о магии, исцелении,
чудотворении, тепле и красоте женской энергии, о силе женской молитвы.
2 июня в 11:00 в ПДНТ
«Губерния» стартует летний сезон
(0+) – на протяжении всего лета юных гостей «Губернии» ждут игровые программы,
спектакли и многое другое. 2 июня зрители примут участие в игровой программе «Путешествие на Байконур»
(0+).
2 июня в 19:00 в кинотеатре
«Синема Парк Планета» в рамках
проекта TheatreHD зрители увидят «Рождественскую ораторию» (12+) – балет Джона
Ноймайера на музыку Баха.
2 июня в 19:00 в
Театре-Театре состоится спектакль-концерт
к юбилею Альберта Макарова «Жил-был я» (12+). В нём примут участие музыканты
оркестра ТТ Максим Иванчин, Дмитрий Заякин, Анна Шарпе, Юрий Трусков, а также
джазовый пианист Александр Колесников и, конечно, сам именинник. С большой
сцены в исполнении Альберта Макарова прозвучат новые, до этого нигде им не исполнявшиеся
песни и литературные тексты («Мальчик у
Христа на ёлке» Достоевского, «Глазами клоуна» Генриха Бёлля и поэтические
фрагменты).
Ежедневно в Перми в рамках празднования 300-летия города
проводятся экскурсии (12+) по
историческим местам, памятникам архитектуры Перми, объектам культурного
наследия, природным локациям. Участники узнают, каковы секреты храмовой
архитектуры Егошихинского некрополя, познакомятся с историей первой ГЭС на Каме
и судьбами тех людей, что щедро вкладывали свои силы и средства в развитие
нашего города.
Ежедневно на сайте https://charitywomansface.ru/ работает
виртуальная выставка «Женское лицо» (16+), которая называет имена новых героинь
масштабного проекта о женщинах в пермской благотворительности. Героинями стали
зоозащитница, руководитель приюта для кошек «Матроскин» Галя Море, больничный
клоун фонда помощи тяжелобольным детям «Берегиня» Нина Урюкова, волонтёр
поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Ксения Климова, руководитель
некоммерческой организации «Территория семьи» Анна Зуева, волонтёр дневного
центра для людей в беде «Территория передышки» Наталия Люкина. Фотограф –
Евгения Гильденбрант. Идея проекта «Женское лицо» принадлежит пермскому
документалисту, режиссёру и продюсеру Ольге Аверкиевой. Проект призван
поддержать женщин, которые связали свою жизнь с благотворительностью, а также
популяризировать формы помощи, которые сейчас есть в Перми. Премьера
документального фильма «Женское лицо»
(16+) состоится 11 июня в 19:00 в частной филармонии «Триумф».
Ежедневно на YouTube
OperaVision можно увидеть «Поворот
винта» (12+) Бриттена в постановке режиссёра Фабио Кондеми и дирижёра Франческо
Боссалья.
Ежедневно на YouTube
Московской филармонии можно
посмотреть запись концерта: Филипп Чижевский, РНМСО и Капелла Юрлова исполняют
Заключительный хор для «Хованщины» (16+) Мусоргского и «Петрушку» Стравинского.
Комментирует Ярослав Тимофеев.
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