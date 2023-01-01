Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Темой ежегодной российской акции «Библионочь» в 2023 году станет «Читаем вместе» В Перми акция пройдёт 26 и 27 мая Поделиться Твитнуть

В ближайшие уикенд библиотеки Перми и Пермского края приглашают на специальную вечернюю программу: гостей ждут мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения и квесты.

Посетители «Горьковки» смогут научиться латиноамериканским танцам с тренерами-педагогами из студии танца Bachata Club, древнерусскому письму в технике каллиграфии с художником Анастасией Красновой, изготовлению книжки-малютки с использованием техники «Лонгстич» (длинный стежок), пройти мастер-класс по технике, используемой знаменитым художником, книжным графиком Михаилом Соколовым. На концертных площадках состоятся вечер инструментальной музыки, интерактивная музыкально-развлекательная программа «Поехали на дачу» с лекцией журналиста Елены Веселковой «Дачная культура. Пути трансформации», викторина «Угадай книгу по содержанию» и настольные игры, напольная игра-бродилка «Чудеса света» (Программа для взрослых — 16 +). Для самых маленьких будет работать игровая зона (0+). Кроме того, в программе «Библионочи в Горьковке» лекции Анатолия Сивака о пермских заводах по производству игрушек и Павла Корчагина «Мемуары о Перми читаем правильно»; арт-терапия «Литературный практикум», встреча клуба «Посткроссеры Перми», посвящённая литературным произведениям; экскурсия по выставке плакатов «Музейные ландшафты Германии» и выставка музыкальных инструментов. Подробная программа доступна на сайте Горьковки.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 26 мая с 17:00 до 22:00

«Кузьминка» традиционно приглашает на «Библиосумерки» (0+). В этот вечер библиотека распахнёт свои двери для желающих отправиться в путешествие по страничкам истории Перми. Участникам предлагается квиз-игра «Всё мы знаем о Перми!», книжный детектив «Иван Семёнов в поисках сокровищ», встречи с юными музыкантами школы игры на укулеле «Алые паруса», артистами образцовой эстрадно-театральной студии «Прозус-Д»; пермскими детскими писателями Андреем Зелениным и Эдуардом Матвеевым и многими другими. Гостей ждут таинственные предсказания, ловушки истории и тёмные лабиринты книгохранилищ, большая семейная игротека с клубом-магазином настольных игр «Хитрый ёж», мастер-классы по каллиграфии, гончарному делу, шумовой озвучке, конной седловке, «словотворении», песочной анимации и читке стихов.

Пермская краевая детская библиотека им. Кузьмина, 26 мая с 18:00 до 21:00

Кузьминская библиотека / фото: pkdb.ru

Пермские муниципальные библиотеки приглашают гостей на набережную Камы, где пройдут концерты, лекции, встречи с известными жителями Перми и интерактивная программа для детей (6+). В литературно-музыкальной программе «Большое чтение маленьких букв» примут участие известные люди Перми, которые расскажут о своих любимых книгах и авторах и прочитают небольшие отрывки из произведений. В течение дня на сцене выступят пермские музыканты, актёры и танцевальные коллективы. Также гости увидят фрагменты пластического спектакля «Река жизни» (12+) от хэдлайнера программы — театра танца New Vision. В лекционную часть вошли встречи с пермскими писателями, журналистами, режиссёрами, путешественниками и краеведами. В 18:00 состоится премьерный показ фильма «Самолёт — слово пермское» (12+) о футуристе и авиаторе Василии Каменском. После показа пройдёт встреча с участниками креативной группы киноальманаха «Молотов Коктейль». В рамках встречи «Пермь на Каме: 300 лет…» (12+) участники вместе с архитектором и реставратором Геннадием Воженниковым поговорят о неожиданных архитектурных и исторических находках, которые были совершены в ходе ремонта и реставрации старинных зданий города. В детской развлекательной программе «Читай-компания» примут участие аниматоры в образах литературных персонажей из произведений пермских писателей. В 19:00 на набережной начнётся концертная программа артиста Театра-Театра Альберта Макарова «Иду в поход» (12+).

Набережная Камы, 26 мая с 13:00 до 22:00

Пермская краевая специальная библиотека для слепых 27 мая с 09:00 до 17:00 приглашает послушать радиопередачу «В стране весёлой детства» (0+). Передача будет транслироваться по местному радио Пермской краевой организации всероссийского общества слепых, на сайте библиотеки или на странице библиотеки «ВКонтакте». В этот же день пройдёт показ фильма «Жестокий романс» (16+) с тифлокомментариями.

Пермская краевая специальная библиотека, 27 мая в 14:00

События «Библионочи» пройдут в городах Пермского края:

26 мая с 14:00 до 21:00 в Центральной городской библиотеке Александровска гостей ждут книжные выставки, экскурсия «Место встречи — библиотека», квест «Там, где живут книги», показ фильма «Денискины рассказы» (6+) и многое другое.

26 мая с 18:00 до 22:00 в Пожвинской сельской библиотеке пройдёт программа «Читаем все вместе» (16+). В программе — встреча с пожвинскими поэтами, мастер-класс «Рисунки щеткой от генератора», литературные чтения и концерт.

26 мая с 19:00 до 22:00 в Берёзовской центральной библиотеке им. Павленкова пройдёт вечер школьных друзей (0+). В программе — концерт живой музыки, разговоры о первой учительнице, о наставничестве в профессии, в жизни, о педагогах.

26 мая с 19:00 до 21:00 в модельной библиотеке Губахи откроется библиокафе и пройдёт большая программа, включающая интеллектуальные игры, краеведческий квест, встречу с документалистом Натальей Луначёвой и губахинскими писателями.

27 мая с 15:00 до 19:00 в Центральной библиотеке Добрянки пройдёт большая программа мастер-классов, в том числе библиотерапия «Магия спирали», клуб «Литературная гостиная» с активными играми и литературными викторинами, а также показ спектакля, созданного ребятами из детского объединения «Могу».

27 мая в 14:00 в детской библиотеке «Бардымская ЦБС» пройдёт квиз «Путешествие в мир Хогвартса». Участники будут отвечать на вопросы магической викторины, решать кроссворды, участвовать в шахматном турнире, вспоминать заклинания и многое другое.

Подробное расписание событий на официальном сайте акции «Библионочь-2023».

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