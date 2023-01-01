Андрей Стрельцов «Амкар-Пермь» не получил лицензии РФС Этот документ даёт право выступать команде в Первом дивизионе Поделиться Твитнуть

Российский Футбольный союз, как указывается на сайте организации, выдал 39 лицензий для возможного участия в соревнованиях УЕФА, Премьер-Лиге или Первом дивизионе в следующем сезоне. ​

Среди тех, кто получил отказ и пермский клуб «Амкар-Пермь». Всего таких команд набралось девять. Среди них соседи «красно-чёрных» по турнирной таблице в группе — ФК «Иртыш», « и ФК «Челябинск».

Причиной называется невыполнением обязательных критериев РФС.

У «Амкара» есть право подать жалобу в апелляционный комитет РФС. Рассматриваться она будет 29 мая.

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