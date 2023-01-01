Объявлен состав жюри фестиваля «Медвежонок» В нём именитые кинодеятели и заслуженные артисты России Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено организаторами

Стал известен состав взрослого и детского жюри Первого Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок», который пройдёт в Перми. В него вошли именитые кинодеятели и заслуженные артисты России и пермские дети, которые достигли успехов в учёбе, спорте и творчестве. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Конкурсную программу полного метра фестиваля оценят режиссёр и актер родом из Перми Антон Богданов, заслуженная артистка РФ Мария Шукшина, актёр театра и кино Иван Добронравов, генеральный директор кинокомпании «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев и генеральный директор Фонда поддержки военно-патриотического кино Максим Ксензов.

В жюри конкурса анимации вошли российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова, российский актёр и музыкант Глеб Калюжный, а также актёры Никита Кологривый, Никита Тарасов и Анна Банщикова.

В состав детского жюри вошли выдающиеся и талантливые пермяки: кандидат мастера спорта по спортивному ориентированию Вероника Плешкова (16 лет), победитель и призёр соревнований по пожарно-прикладному спорту Владимир Гринёв (14 лет), фронтмен детской сборной команды КВН Пермского края «Дабл Трабл» Гавриил Имеров (17 лет), победитель российских и международных танцевальных, балетных конкурсов Полина Гордеева (13 лет), член сборной команды Пермского края по синхронному плаванию Алена Иващенко (11 лет), чемпион суперфинала юниор лиги чемпионата КВН Прикамья 2020 г. Евгения Шадрина (10 лет), подопечная благотворительного фонда «Берегиня», в 6 лет написавшая книгу «Машины сказки» Мария Дерюшева (9 лет), член РДДМ «Движение первых» и наставник «Орлят России» Петр Нохрин (12 лет), чемпион России по шахматам среди лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата Егор Соромотин (11 лет), а также пермский школьник, сыгравший героя Алика в фильмах «Иван Семенов: школьный переполох» и «Иван Семенов: большой поход» Костя Костин (12 лет).

Фото предоставлено организаторами

Среди звёздных гостей ожидается много известных режиссёров и продюсеров: Александр Войтинский, Илья Учитель, Алексей Тельнов, Карен Оганесян. Кроме того, ждут и популярных актёров, которые будут представлять фильмы со своим участием в рамках кинопрограммы, либо выступят звёздными гостями фестиваля: Сергей Жигунов, Игорь Ознобихин, Ксения Отинова, Ольга Виниченко, Сергей Гилев и многие другие.

На фестиваль приедут и звёздные дети: Виталия Корниенко представит фильма «Кукольник», Ева Смирнова – «Чебурашку», Карина Каграмян и Каринэ Мнацаканян – первые серии третьего сезона «Манюни», Роман Погорелов – фильм открытия «Иван Семенов: школьный переполох».

Организатором фестиваля выступила Пермская кинокомиссия при поддержке краевых властей. Фестиваль «Медвежонок» входит в программу событий 300-летия Перми.

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