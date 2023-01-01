В кинотеатрах Перми начался неофициальный показ нового голливудского блокбастера «Форсаж 10» (12+) демонстрируют в рамках «бесплатного предсеансового обслуживания» Поделиться Твитнуть

В трёх кинотеатрах Перми с 25 мая начался показ голливудского блокбастера «Форсаж 10» (12+). Фильм не вышел в официальный российский прокат. Посмотреть очередную часть гоночной кинофраншизы можно в рамках так называемого «бесплатного предсеансового обслуживания» в Синема 5 в iMall «Эспланада», «Киномаксе» в ТРК «Столица» и в «Мягком кинотеатре» в ТРК «СпешиLove».

Напомним, из-за санкций, введённых на фоне СВО, с 2022 года большинство голливудских киностудий, в том числе Warner Bros., Universal Pictures, Disney, Sony и Paramount, отказались от проката своих фильмов в России. Однако в некоторых отечественных сетях кинотеатров с конца июля 2022 года для показа голливудских новинок начала применяться схема «бесплатного предсеансового обслуживания»: сначала зрителям будто бы бесплатно предлагают посмотреть зарубежный фильм, а после небольшого перерыва — российский, на который официально и продаются билеты. При помощи этой схемы кинотеатры пытаются скрыть факт нарушения авторского права.

По российскому закону за такое правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа от 10 тыс. до 5 млн руб. за каждый факт демонстрации фильма.

Некоторые киносети в РФ (например, «Синема Парк») по этой причине принципиально отказались от использования «незаконного» контента.

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