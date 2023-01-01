Алёна Бронникова До конца мая в межмуниципальных автобусах, следующих в Пермь, повысится стоимость проезда Индексация началась с сегодняшнего дня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае увеличивается стоимость проезда на 42 межмуниципальных маршрутах автобусов. Проезд в черте города Перми будет стоить 35 руб. Изменения тарифов на перевозку пассажиров и багажа опубликованы в приказах министерства транспорта на сайте ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края», учредителем которого оно является.

Повышение стоимости проезда произошло с 25 мая на маршрутах: №100 «д. Петровка — г. Пермь», №102 «Ласьвa — Новосёлы — Пермь», №103 «г. Пермь — п. Шемети», №104 «г. Пермь — с. Гамово», №106 «д. Кондратово — г. Пермь», №108 «АВ г. Пермь — Аэропорт Большое Савино», №109 «с. Култаево — г. Пермь», №111 «г. Пермь (АС Южная) — д. Мостовая», №120 «ЖК Медовый — г. Пермь».

На следующий день, 26 мая, проезд подорожает в сезонном автобусе №112 сообщением «г. Пермь (АС Южная) — кооп. Машиностроитель» и в автобусе №115 «г. Пермь — п. Сокол».

Затем повышение тарифов произойдёт 27 мая на маршрутах: №116, №117 , №118, №141, №148, № 150, № 153, № 169, №206, № 341, №344, №530. В воскресенье, 28 мая — в автобусах №205, №242, №340, №374, №403, №431, №461, №485, №522, №529/1, №532, №543, №609, №621, №644, №810. Со следующей недели, 29 мая, повышение тарифов ждёт пассажиров автобуса №377.

Стоимость проезда в автобусе №689 «г. Пермь — г. Чайковский, ч/з п. Юго-Камский, г. Оса, с. Елово» повысится 27 мая, но по Перми она сохранится на уровне 33 руб. Однако согласно порядку формирования тарифов на межмуниципальных маршрутах, утверждённого постановлением краевого правительства №382-п от 29 мая 2020 года, проезд между остановками в пределах одного муниципального образования устанавливается в размере не менее утверждённого в этом муниципалитете тарифа. Это значит, что проезд по Перми должен стоить не менее 35 руб.

При этом цены на некоторые другие маршруты в черте столицы Прикамья также остаются ниже установленного уровня цен. Как пояснили в минтранспорта изданию «59.ru», увеличение тарифов запланировано до конца мая, в силу они вступят в течение 10 дней после опубликования.

Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте Перми 15 апреля 2023 года выросла до 35 руб. Администрация города отметила, что такие меры необходимы для обеспечения и развития транспортной отрасли.





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