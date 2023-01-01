Максим Артамонов В Пермском крае отбывающего наказание осуждённого оштрафовали за татуировку Он должен выплатить 1 тысячу рублей в пользу государства Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Соликамский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ в отношении осуждённого, отбывающего уголовное наказание в Соликамской колонии.

Как сообщили в пресс-службе суда, его обвинили в публичном демонстрировании нанесённых на теле татуировок с изображением символики экстремистской организации «А.У.Е.» (запрещена на территории РФ).

Постановлением судьи он признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа 1 тыс. руб.

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