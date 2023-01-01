Максим Артамонов Участник СВО вошёл в состав Молодёжного парламента Пермского края Даниил Степанов — студент медуниверситета Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

В состав краевого Молодежного парламента вошёл новый парламентарий — им стал студент лечебного факультета Пермского медуниверситета, участник специальной военной операции Даниил Степанов. Об этом сообщает telegram-канал Молодёжного парламента Пермского края.

Степанов проходил военную службу в 45-й отдельной гвардейской бригаде ВДВ, а после начала объявления российской спецопераиции на территории Украины он отправился на Донбасс. Там его наградили Орденом Мужества.

Сейчас Даниил Степанов учится на третьем курсе лечебного факультета Пермского государственного медицинского университета им. академика Е.А.Вагнера, а также работает в Городской клинической больнице №4.

Решение о том, чтобы включить Степанова в состав Молодёжного парламента, депутаты Заксобрания приняли на сегодняшнем пленарном заседании. Кандидатура была направлена по инициативе зампреда краевого парламента, Героя России Сергея Яшкина.

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