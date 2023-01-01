Презентован первый электронный учебник о Соликамске Инициатором проекта выступил "Соликамскбумпром" Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено АО "Соликамскбумпром"

В 2020 году по инициативе депутата Законодательного cобрания Пермского края, президента АО «Соликамскбумпром» Виктора Баранова вышло в свет учебное пособие для учащихся младшего школьного возраста «Люблю тебя, мой Соликамск», над созданием которого трудились краеведы, историки и педагоги.

Сегодня, благодаря инициативе АО «Соликамскбумпром», создана электронная версия издания, которая сделала учебник доступным для каждого соликамского школьника, жителей города и края и даже России.

«Очень приятно, что наш проект получил поддержку в муниципалитете, и, видя интерес, который проявляют к учебнику «Люблю тебя, мой Соликамск» ученики и педагоги, мы решили идти в ногу с запросами времени — разработать мобильное приложение, которое можно скачать на смартфон, компьютер или планшет, демонстрировать на электронной доске во время объяснения материала на уроке, — отметила Людмила Фисюк, директор по социальным вопросам и взаимодействию с органами власти АО «Соликамскбумпром». — Мобильная версия в полном объёме демонстрирует материал, изложенный в учебнике, и даёт доступ через ссылки на интересные факты из истории Соликамска — видеоматериалы, статьи и публикации, сайты известных музеев, видеоуроки и многое другое. Весь этот интерактивный массив помогли нам собрать сотрудники Соликамского краеведческого музея».

Чтобы разместить электронную версию учебника «Люблю тебя, мой Соликамск» и ранее изданные АО «Соликамскбумпром» книги, был создан сайт книгисоликамскбумпром.рф. «Сюда планируется выкладывать всю печатную продукцию, издаваемую с участием АО «Соликамскбумпром», чтобы наш совместный опыт видели по всей стране, чтобы интересные идеи могли изучать и тиражировать», — подчеркнула Людмила Фисюк.

Стоит отметить, что создание такого учебника для начальной школы, получившего одобрение краевого минобразования, — первый опыт для Пермского края. Электронная версия учебника — тоже первая.

Практика показывает, что популярность учебника растёт как среди детей, так и взрослых.

Как отметила учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 1» Наталья Старостина, учебник настолько интересен, красочен и написан таким доступным языком, что ребята успешно изучают темы самостоятельно: «Педагогу остаётся лишь дополнять курс иллюстрациями, видеофрагментами, заниматься поиском новой информации, что с помощью мобильной версии будет делать намного проще».

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