В Пермском крае заведующая детского сада забирала себе премии сотрудников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Чернушке Пермского края за превышение должностных полномочий осуждена заведующая детского сада.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Прикамья, в конце 2021 года женщина незаконно издавала приказы о премировании воспитательниц, а затем требовала от подчинённых передать ей все полученные деньги. Таким образом дополнительный заработок заведующей превысил 100 тыс. руб.

Суд признал руководителя дошкольного учреждения виновной и оштрафовал на 80 тыс. руб.

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