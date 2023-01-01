Самыми жаркими местами в Перми стали территории возле торговых центров и промышленных зон На правом берегу Камы в Перми значительно прохладнее, чем на левом Поделиться Твитнуть

Московские специалисты завершили составление карты самых жарких мест Перми. Она создавалась на основе анализа данных о температуре поверхности земли в городской черте в августе 2022 года.

Как сообщает ВЕТТА, исследование показало, что главными источниками тепла в городе являются крупные торговые центры и промышленные зоны, а источниками прохлады — леса, парки и водоёмы, которые помогают снизить температуру в городе.

Учёные выявили, что районы на правом берегу Камы в Перми значительно прохладнее, чем на левом.

Самыми же жаркими местами в краевом центре оказались территория возле ТРК «Планета», район Мотовилихинских заводов, площадка железнодорожной станции Пермь Сортировочная, Светлогорская автомобильная развязка.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.