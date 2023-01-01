В Перми 28 мая запретят продажу алкоголя
Ограничения вводятся в связи с празднованием Дня пограничника
В связи с празднованием Дня пограничника 28 мая в Перми вводится запрет на продажу алкоголя.
Как напомнили в мэрии, праздник постановлением правительства Пермского края от 10.10.2011 №755-п включён в перечень дней, когда на территории региона запрещена розничная реализация алкогольной продукции.
Нарушителям грозят крупные штрафы: для должностных лиц — до 40 тыс. руб., для юридических — до 300 тыс. руб.
Ранее сообщалось, что в центре Перми в День пограничника временно остановят движение транспорта.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.