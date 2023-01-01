В Перми 28 мая запретят продажу алкоголя Ограничения вводятся в связи с празднованием Дня пограничника Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с празднованием Дня пограничника 28 мая в Перми вводится запрет на продажу алкоголя.

Как напомнили в мэрии, праздник постановлением правительства Пермского края от 10.10.2011 №755-п включён в перечень дней, когда на территории региона запрещена розничная реализация алкогольной продукции.

Нарушителям грозят крупные штрафы: для должностных лиц — до 40 тыс. руб., для юридических — до 300 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в центре Перми в День пограничника временно остановят движение транспорта.





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