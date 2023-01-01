В центре Перми в День пограничника остановят движение транспорта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых Дню пограничника, в воскресенье, 28 мая, в центре Перми ограничат движение транспорта. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на мэрию Перми.

Так, на время шествия с 9:00 до 12:45 закрывается движение по ул. Монастырской на участке от Речного вокзала до ул. Сибирской, затем с 10:30 до 13:00 — по ул. Сибирской от ул. Монастырской до ул. Белинского. Также временно (пока идёт колонна) будет приостанавливаться движения транспорта по перпендикулярным к Сибирской улицам.

На время праздничного шествия будет останавливаться и движение общественного транспорта. Маршруты автобусов № 3 и 51 будут укорочены до остановки «Сквер имени Решетникова».

Кроме того, с 10:00 27 мая до 13:00 28 мая будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на ул. Монастырской на участке от здания Речного вокзала до ул. Сибирской и на ул. Сибирской от ул. Монастырской до ул. Белинского.

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