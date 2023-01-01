Максим Артамонов
В Перми к 300-летнему юбилей города чиновники хотят посадить 300 деревьев
Горожан приглашают принять участие в высадке
Муниципальное учреждение «Городское зелёное строительство» приглашает предприятия, учреждения, общественные организации Перми принять участие в акции по высадке деревьев. В рамках акции участникам предоставят участки под посадки, посадочный материал — саженцы-крупномеры тополя пирамидального, вяза шершавого и липы мелколистной, вода для полива, грунт, удобрения, инвентарь для посадки. Об этом сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми.
Акция пройдёт с 29 мая по 10 июня.
Высадки саженцев будут организованы в разных районах города:
— в Дзержинском районе по улице Мильчакова;
— в Индустриальном районе по улицам Мира и Карпинского;
— в Ленинском районе по улицам Пушкина и Александра Матросова;
— в Свердловском районе вдоль улицы Карла Модераха, на улицах Серединной и Уфимской, по Комсомольскому проспекту.
Дальнейший уход за саженцами будет выполнятся сотрудниками «ГорЗеленСтроя».
Для участия в акции необходимо направить заявку (название организации, контактный телефон, адрес, выбранный для посадок деревьев) на электронную почту МКУ «ГорЗеленСтрой»: gzs@perm.permkrai.ru или позвонить по телефону: 232-01-62.
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