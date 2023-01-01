Алёна Бронникова В Пермском крае в колонию попытались доставить запрещенные предметы с помощью квадрокоптера На злоумышленника составлен административный протокол Поделиться Твитнуть

ГУФСИН России по Пермскому краю

На территорию исправительной колонии № 1 в Соликамске злоумышленник пытался доставить запрещённые предметы с помощью квадрокоптера. Эксперимент был предотвращён сотрудниками учреждения, сообщает сайт ГУФСИН Пермского края.

«Заметив в воздухе летательный аппарат дистанционного управления, на место незамедлительно выдвинулись сотрудники. Они обнаружили на прилегающей к учреждению территории автомобиль. Находившийся в машине гражданин С., управлявший квадрокоптером, был задержан», — рассказывает пресс-служба ведомства.

У мужчины изъяли два свёртка с 11 сотовыми телефонами и комплектующие к летательному аппарату. Следственно-оперативная группа ОМВД по Соликамскому городскому округу доставила его в отдел полиции для составления административного протокола.

Ранее стало известно о том, что в широковской ИК-12 сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности учреждения предотвратили попытку переброса через забор свёртков с 12 сотовыми телефонами.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.