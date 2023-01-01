Алёна Бронникова В Прикамской колонии пресечена попытка доставки запрещённых предметов Злоумышленник пытался перебросить 12 сотовых телефонов на территорию исправительного учреждения Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В посёлке Широковский Губахинского района злоумышленник пытался доставить в исправительную колонию №12 запрещённые предметы. Пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю сообщает, что его задержали.

Мужчина пытался перебросить через забор 7 свёртков, в которых оказались 12 сотовых телефонов с полными комплектами необходимых аксессуаров. Кроме телефонов были обнаружены и изъяты гарнитура, зарядные устройства, USB-кабели, флеш- и sim-карты.

Сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности учреждения задержали злоумышленника и составили материалы для его привлечения к административной ответственности. Документы направлены в Губахинский суд.

В прошлом году в исправительную колонию №29 в Перми пытались доставить 6 сотовых телефонов с зарядными устройствами и sim-картами с помощью квадрокоптера. Злоумышленника, управлявшего устройством из автомобиля, задержали на месте.





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