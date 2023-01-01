Елена Синица В Перми могут появиться три автомобильных заправки на метане Стартовать работы по строительству должны уже в этом году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 24 мая, состоялось заседание совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае. В рамках заседания нескольким проектам присвоили статус приоритетных.

Так, ООО «Компания Урал» планирует построить в Перми три автомобильных газовых наполнительных компрессорных станции (АГНКС) на метане. Также проект предполагает строительство автомоек с самообслуживанием.

Стартовать работы по строительству должны уже в этом году, а завершиться — в 2024-м. Предполагается, что в реализацию проекта будет вложен 351 млн руб.

Для реализации проекта компании требуется в аренду без торгов три участка общей площадью 12,6 тыс. кв. м: на ул. Куйбышева, ул. Героев Хасана и ул. Лядовской.

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